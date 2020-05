Coronavirus - Crèches, chantiers...

Genève précise ses mesures de réouverture

Accueil en crèches, examens oraux annulés, redémarrage des chantiers ou aides aux petits patrons: l'heure est à l'équilibre.

Nous devons apprendre à vivre avec le virus, attendre son extinction serait illusoire, mais un équilibre est possible. Voilà en substance le message délivré par le président du Conseil d'Etat, Antonio Hodgers, à l'issue de la séance extraordinaire du collège, jeudi. «Les mesures d'ouverture partielles, dès lundi, augmenteront le risque de transmission, mais c'est un risque maîtrisé, a affirmé le magistrat. Des plans de protection par secteurs ont été mis en place.» Suite aux premiers résultats des tests de sérologie, il apparaît que seuls 5,5% des Genevois ont été touchés par le coronavirus. «Nous sommes très loin de l'immunité collective que les scientifiques évaluent entre 60 et 70% de personnes infectées. Nous ne pouvons pas attendre et fermer les écoles et les activités commerciales pendant des mois, voire des années.»