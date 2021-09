Égalité : Genève premier canton à recevoir le label Swiss LGBTI

Le Canton a notamment été récompensé pour le développement de projets et de concepts.

C’est une première pour une administration cantonale: l’État de Genève a reçu le Swiss LGBTI-Label pour «sa politique d’inclusion, d'égalité et de diversité», a-t-il communiqué lundi. Une distinction qui récompense «son engagement visant à promouvoir la diversité et l’inclusion de toutes les identités au travail». L’administration genevoise a été particulièrement distinguée dans les domaines du «développement de concepts et projets; les lignes directrices, stratégie et planification annuelle; les prescriptions légales, directives contraignantes et recommandations techniques; la communication externe et la coopération».