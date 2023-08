Genève: près de 1200 nageurs ont traversé la Rade

1 / 3 Tapis rouge et tambours pour l’arrivée des participants à la Traversée, aux Bains des Pâquis. leo/20 minutes Un public nombreux a applaudi les nageurs. leo/20 minutes Paddles et canoës ont notamment encadré la manifestation. leo/20 minutes

«L’eau était super bonne et, au lever du jour, on voit toute la ville, c’est incroyable, je reviendrai l’année prochaine», déclare, enthousiaste, Melody, à peine sortie du lac. La jeune femme de 28 ans a participé dimanche pour la deuxième fois à la Traversée, dont c’était la 7e édition. Cette manifestation, organisée depuis 2016 par le Groupe Sport de l’Association d’Usagers des Bains des Pâquis, a réuni quelque 1200 participants. Ceux-ci ont nagé dans la Rade sur une distance de 1800 mètres, entre Genève-Plage et les Bains des Pâquis.

Les nageurs étaient répartis en quatre groupes de 300 personnes, avec un départ donné tous les quarts d’heure, dès 8h. Le plus rapide a mis 22 min 02, la dernière participante est arrivée après 1 h 26. «Il n’y a pas de classement, c’est symbolique, explique Simon Lecoultre, membre de l’association et bénévole, chargé de l’animation au micro. Qu’importe le premier, qu’importe le dernier. Le but est de traverser le lac en profitant de la vue. Il y a un côté liberté qu’on n’a pas dans un couloir de piscine.»

«La Course de l’Escalade dans l’eau»

A leur arrivée, les nageurs ont été accueillis au son de tambours, sous les applaudissements du public. Sans vent, et avec une eau à 24 degrés, les conditions étaient idéales. Ce que confirme Qantu, nageuse régulière qui prend part à la manifestation depuis plusieurs années: «C’est plus du plaisir qu’une compétition, c’est ça qui est agréable, relate-elle. Nager, pour moi, cela n’a pas été difficile, et le courant aide.» Valentin, 34 ans, s’est, lui, «pas mal entraîné depuis plusieurs mois»: «J’ai mis 41 minutes, c’était mieux que la dernière fois, rapporte-t-il. C’est surtout très cool d’être au milieu du lac. La seule chose dure était de garder la bonne direction et de bien s’orienter.» Un peu plus loin, Frédéric, 47 ans, salue la tenue de cette «super manifestation populaire»: «C’est un peu la Course de l’Escalade dans l’eau, le chronomètre en moins, résume-t-il. C’est à la portée de tout le monde, on peut nager relax, à la brasse.»

Une nonagénaire et une femme enceinte