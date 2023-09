Genève: Prison ferme et expulsion pour avoir tabassé un ado dans une cave

Vengeance pour un hypothétique viol

Le soir des faits, le plaignant a été attiré par son ex-copine dans le sous-sol d’un immeuble à la Servette, où l’attendaient, cachés, le grand frère de celle-ci, un de ses amis, ainsi que la sœur et le nouveau compagnon de la jeune femme. Le groupe, dont seuls le frère et son camarade jugés cette semaine étaient majeurs, a passé à tabac l’adolescent durant six minutes, filmées au téléphone.

Coups de bouteille et de pied à la tête, coups de genou et de poing, gifles, menaces de viol et couteau sous la gorge. Le jeune homme, dont les habits ont été arrachés, a finalement réussi à s’enfuir. Ce guet-apens lui avait été tendu après que son ex avait affirmé à son frère qu’il l’avait violée et filmée. Durant tout le procès, les prévenus ont assuré que le seul but de ce piège était de «protéger la sœur» d’une éventuelle diffusion des images en filmant la victime nue.