Genève: Privés de rentrée, des enfants retrouvent le chemin de l’école

Alors que leurs camarades effectuaient leur rentrée scolaire, le 21 août dernier, une cinquantaine d’élèves à besoins spécifiques s’étaient retrouvés en rade , faute de place dans une classe ou une école spécialisée. Après une première solution pour 17 d’entre eux, lundi passé, le Département de l’instruction publique (DIP) annonce mercredi que 20 enfants supplémentaires pourront être accueillis au sein d’une structure adaptée; et ce, «dans les prochains jours.»

L’Office médico-pédagogique (OMP) a effectué «un travail d’analyse fine et de réorganisation qui prend du temps» pour «identifier les caractéristiques de chaque situation d’élèves» et dégager une solution, appuie le DIP. Ce dernier précise qu’il faut en effet prendre en compte l’état de santé de l’enfant, mais aussi «trouver les ressources financières, humaines et logistiques» pour mettre en œuvre une prise en charge adéquate.