Genève: Probable tentative d’enlèvement dans le préau d’une école

Son fils de 12 ans était présent au moment des faits. D’après son récit relaté par sa mère, «un homme est arrivé en courant, a agrippé un jeune de 3 ou 4 ans et a tenté de partir avec.» Des adolescents auraient alors attrapé les jambes du petit garçon pour le retenir. «Un papa a donné des coups de pied pour faire chuter l’homme. Lorsqu’il était à terre, plusieurs parents l’ont maintenu au sol en attendant l’arrivée de la police.» Selon nos sources, l’homme a été interpellé et est actuellement incarcéré.

«Je ne suis pas rassurée»

Contacté, le Ministère public refuse tout commentaire. «C’est peut-être un événement isolé, mais j’ai trois enfants dans cette école et je ne suis pas rassurée», confie la maman, qui assure que l’homme était un inconnu et non un proche du bambin. «Ce soir-là, l’enfant était sous la surveillance de sa grande sœur.»