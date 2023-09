Genève: Problèmes dans la gestion des armes de la police

Des armes non répertoriées, ni enregistrées, d’autres manquant à l’appel. Des investigations menées par la police des polices, l’Inspection générale des services (IGS), ont permis de mettre au jour une gestion insuffisante des stocks d’armes de la police. Tout est parti d’une vente de pistolet par un policier à une armurerie, en août 2022, relate la «Tribune de Genève». L’arme appartenait à la Brigade de police technique et scientifique (BTS) que l’agent avait dirigée par le passé. Or, il s’est avéré que le pistolet n’était pas enregistré dans la base de données des forces de l’ordre, et que sa transmission aurait dû être validée au plus haut niveau.