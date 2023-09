Le retour de brocante à Genève est un succès

La foire à la brocante a fait un retour fracassant à Genève. Après 15 ans d’absence, l’événement a fait son come-back sur les quais de la rive droite, depuis jeudi jusqu’à ce dimanche. «C’est extraordinaire. On est vraiment surpris en bien. Les quais sont bondés. Il y a plein de ventes. Les citoyens ont le sourire et sont contents de voir le bord du lac animé. On est très heureux», confie Skender Salihi, secrétaire de l’association professionnelle des brocanteurs genevois (APBG). La manifestation a attiré plusieurs milliers de personnes chaque jour.