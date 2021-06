Zéro sexisme : Genève questionne la binarité grâce aux échecs

Deux artistes ont revisité un damier au parc des Bastions pour remettre en question les stéréotypes liés au genre.

Du violet et du fuchsia ont remplacé les traditionnels carreaux noirs et blancs d’un des échiquiers du parc des Bastions. Le damier, initialement conçu pour deux personnes, a également pris une nouvelle forme. Désormais, il est hexagonal et peut accueillir un trio. Ce nouveau look est l’œuvre de deux artistes genevoises. Objectif de l’exercice: remettre en question la représentation binaire des genres, a rapporté jeudi la «Tribune de Genève».