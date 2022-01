Hockey sur glace – Genève presse Bienne

On attend un long match ce soir, puisque Genève peut reconduire son opération peluches après la pause forcée de l'an dernier. Le concept est simple, les visiteurs sont invités a lancer une peluche au premier but genevois. Les peluches sont ensuite lavées, désinfectées et les joueeurs iront les distribuer aux enfants hospitalisés. C'est une opération sympa et la vision de toutes ses peluches lancées est toujours féerique.