Suisse romande : Genève recommande à Smood de mieux rémunérer ses livreurs

La Chambre des relations collectives de travail de Genève a pris position dans le cadre de la grève des livreurs, à la satisfaction des syndicats.

A en croire les syndicats Unia et Syndicom, c’est un pavé dans la mare qu’a lancé la Chambre des relations collectives de travail du Canton de Genève (CRCT). Saisie par les autorités afin de permettre une conciliation dans le cadre de la grève des livreurs de Smood entamée en novembre, dans plusieurs cantons romands, elle a émis une série de recommandations qui vont dans le sens d’une meilleure rémunération globale des travailleurs et d’une planification de l’activité plus prévisible.