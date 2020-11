Si au Tessin, les restaurants sont ouverts, sur la glace de la Cornèr Arena le jeu était plutôt fermé. Durant le premier tiers, on a énormément pioché, cravaché, sans pouvoir trouver la solution. Ce mardi, la parole était surtout à la défense, avec les deux arrière-gardes les plus hermétiques du pays ainsi que les deux gardiens possédant la meilleure moyenne depuis le début de cette saison.

Genevois disciplinés

Les attaquants ont mis du temps avant de faire trembler les filets. Même avec des artificiers de la qualité de Linus Omark et Mark Arcobello, de chaque côté. Genève-Servette et Lugano ont longtemps tourné autour du pot et des cages de Niklas Schlegel et Gauthier Descloux.