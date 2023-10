Le projet de ferme urbaine à Onex attaquée par référendum

Le projet de ferme urbaine à Onex est attaqué par référendum. En octobre, le Conseil municipal avait voté un crédit de 490’000 francs pour mettre sur pied au cœur de la Cité-Nouvelle, début 2024, un jardin maraîcher et des activités pédagogiques. Deux candidats au Conseil administratif, l’UDC Pierre-Yves Tognan et l’indépendant Jean-Paul Derouette, contestent le coût du programme et son emplacement, à Morillon-Parc, explique la «Tribune de Genève». Lors du vote en séance plénière, la ferme avait obtenu l’approbation de quatorze élus (PS et Verts), alors que treize s’y étaient opposés.