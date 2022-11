Hockey sur glace: Genève gagne le match au sommet contre Bienne

Mardi aux Vernets, les Aigles ont ouvert la marque grâce au Finlandais Teemu Hartikainen (8e), auteur de son 9e but lors de ses dix dernières sorties. Mais 24 secondes plus tard, l’Autrichien à licence suisse du HC Bienne, Fabio Hofer, a démontré pour quelles raisons il fait partie des meilleurs pointeurs du championnat. L’attaquant du HCB a égalisé et immédiatement répondu aux Genevois (8e, 1-1).

Absences handicapantes

Les Biennois, qui ont beaucoup souffert de l’absence pour cause de blessure de trois joueurs clé (les deux premiers centres, Gaëtan Haas et Jere Sallinen, ainsi que l’ailier Damien Brunner), ont perdu les pédales en deuxième période, lorsque le GSHC a frappé à trois reprises. Le 3-1 de Henrik Tömmernes, entaché d’un hors-jeu flagrant, n’a pas pu être annulé par les arbitres en raison d’images non concluantes et de mauvaise qualité.