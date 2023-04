National League: Genève bat Bienne dans le premier match de la finale

C’était un drôle de premier acte, avec des Vernets longtemps sur la retenue et deux équipes qui ont joué la plupart du temps avec le frein à main. Un peu comme si tout le monde, une fois arrivé en finale, se pinçait encore pour y croire. Une première manche avec peu d’actions de but tranchantes (la faute à des défenses solides et disciplinées) et finalement peu d’étincelles, si ce n’est lorsque Sami Vatanen est sorti sur blessure après un coup de canne – non sanctionné – de Noah Schneeberger à hauteur des genoux (44e).