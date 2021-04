La commune de Carouge a décoré sa zone piétonne avec de petites poubelles vertes. mpo

Toute la Suisse est soumise à la taxe au sac. Toute? Non, un petit canton, à l’ouest du pays, résiste encore et toujours à ce concept. A Genève, il n’y a pas de taxe au sac, et il n’y en aura pas ces prochaines années. C’est ce qu’a annoncé Antonio Hodgers mardi lors d’une présentation dédiée à la promotion de la «petite poubelle verte». Le conseiller d’Etat chargé du Département du territoire a indiqué que les autorités n’étaient pas convaincues de l’utilité de la mesure. Non pas que les personnes soumises à la taxe ne trient pas, mais le tri est, selon lui, de moins bonne qualité. «Si on prend l’exemple du Valais, a expliqué le magistrat, on s’est aperçu que, pour éviter de remplir le sac taxé, des déchets étaient mélangés à des matières tirées, faisant ainsi baisser la qualité du tri. Nous voulons éviter cela.» Autres raisons de renoncer à cette mesure, le fait qu’elle soit inéquitable, frappant les ménages aisés ou modestes indifféremment. Enfin, dans un canton frontalier, les autorités craignent le tourisme de déchets.

Un tiers des déchets incinérés est organique

Pour autant, Genève ambitionne 60% de recyclage de ses déchets en 2030, contre un peu plus de 50% aujourd’hui. La stratégie cantonale globale sera dévoilée d’ici quelques semaines. Pour l’heure, place à l’offensive sur le gaspillage et les restes alimentaires qui «constituent encore 30% des poubelles incinérées», a relevé Antonio Hodgers. L’Etat et les communes ont ainsi lancé mardi une grande campagne de sensibilisation afin d’inciter les Genevois à utiliser la petite poubelle verte pour trier les rebuts alimentaires. «Brûler les déchets organiques est absurde», a souligné Sandra Molinari, conseillère administrative de Carouge, pour qui «le meilleur déchet est celui qui n’est pas produit». Par ailleurs, l’incinération des déchets organiques, principalement constitués d’eau, pose des problèmes techniques aux fours des Cheneviers.

Jeunes ciblés

La campagne qui débute, un remake de 2016, s’adressera en priorité aux jeunes. Les autorités ont en effet constaté, via un sondage, que le tri des matières organiques n’était pas pratiqué par la tranche d’âge 25-35 ans. Les moins de 25 ans ne sont pas non plus très assidus, mais prêts à s’y mettre. Les réseaux sociaux et une websérie permettront de s’adresser à ce public. Autre axe de campagne, un nouveau sac compostable plus solide, l’actuel étant pour le moins fragile, suintant et se rompant s’il n’est pas changé très régulièrement, surtout par fortes chaleurs. «J’ai testé pour vous, a plaisanté Antonio Hodgers. Le nouveau est vraiment plus résistant. Plus besoin de mettre le sac dans un autre neuf par peur de le voir se déchirer.» Une trentaine de communes, dont la Ville de Genève, ont décidé d’offrir des dizaines de milliers de rouleaux de ce nouveau produit à leurs administrés. Quelque 80% des habitants du canton pourront y avoir accès. «Ensuite, nous espérons que les grandes surfaces, sur demande de leurs clients, les proposeront dans leur assortiment», a détaillé Matthieu Raeis, chef du secteur déchets du Canton.

«Donner des outils aux gens»