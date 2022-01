Hockey sur glace – Genève renversant, Fribourg enchaîne

Les joueurs de Jan Cadieux n’ont cette fois-ci pas laissé passer leur chance. À 6 contre 4, Daniel Winnik a finalement trouvé la faille à 58 secondes du gong (60e, 2-2) et ainsi envoyé les deux formations en prolongation. À trois contre trois dans le temps additionnel, les Aigles ont fait la différence grâce à un but du défenseur Sami Vatanen, idéalement servi par Josh Jooris après 97 secondes de jeu (62e, 3-2).

Fribourg reste maître à la maison

Les Dragons ont réagi lors de la période intermédiaire, frappant coup sur coup à cheval sur les 26e et 27e minutes. Matthias Rossi puis le capitaine Julien Sprunger ont enflammé une BCF Arena à guichets fermés et à gorges déployées. Gottéron aurait pu passer l’épaule à ce moment-là de la soirée. Mais Chris DiDomenico, seul face à Nyffeler, échoua (34e).

Alors les Lakers, qui ne sont pas connus pour leur propension à lâcher un os, se sont accrochés puis enfilés dans la brèche: égalisation de Zach Mitchell après 40 secondes dans le dernier tiers. A l’origine, une fois encore, on trouve le génial Tchèque Cervenka, lui qui fut Fribourgeois entre 2016 et 2018.

Chacune des deux formations a eu l’opportunité d’emporter la totalité de l’enjeu. Mais comme personne ne méritait franchement de tout perdre, il fallut avoir recours à la prolongation. Fribourg l’a entamée en supériorité numérique, Fribourg a poussé tant et plus, récompensé par le deuxième but de la soirée signé Sprunger (62e). La patinoire pouvait chavirer.

Ambri et Berne au coude à coude pour la 10e place

Ambri a également réalisé la bonne opération de la soirée en dominant Davos 3-2 (2-1 , 0-1 , 1-0). Dans une rencontre serrée, les Tessinois ont marqué le goal de la victoire à la 53e minute. Il est venu d’une combinaison entre les passeurs Kneubühler et Heim, qui ont servi le buteur Buergler. Ambri , avec ses 49 points en 40 rencontres , reste en course pour la 10e place car dans le même temps, Berne a égaré des points à Lugano en s’inclinant 3-2 au terme d’une séance de tirs au but. Les Bernois ont ainsi 47 points en 30 matches. Au classement par points, ils restent devant les Tessinois, mais cela ne tient plus qu’à un fil.