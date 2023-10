Genève: Requérants d’asile logés sous terre: accueil jugé indigne

Deux nouvelles structures pour requérants d’asile devraient voir le jour, début novembre. Ces centres, gérés par la Confédération, sont prévus à Thônex et à Plan-les-Ouates. Fin juin, le Secrétariat d’Etat aux migrations a interpellé l’Etat de Genève pour l’aider à faire face à un besoin supplémentaire de 3000 places, révèle « Le Courrier ».

Le Canton a ainsi proposé ces sites, qui se situent tous deux dans des abris de la Protection civile, sous terre. Ces conditions de logement font grincer des dents l’association Solidarité Tattes, qui lutte pour un accueil digne des migrants. Pour Juliette Fioretta, l’une de ses membres citée dans le média régional, «les autorités ne peuvent pas systématiquement faire semblant d’être surprises de ces arrivées. On a bien compris que c’est une volonté politique délibérée de ne pas accueillir les gens dignement en les parquant sous terre pour leur indiquer qu’ils et elles ne sont pas les bienvenu·es.» Elle en veut pour preuve le meilleur traitement qui a été réservé aux réfugiés ukrainiens, qui ont été logés dans des immeubles et des appartements.