Genève: Un coupeur de pénis, oncle d’Akhenaton, jugé pour rixe

Forte carrure, voix éraillée, barbe poivre et sel fournie et catogan, l’homme de 49 ans qui entre lundi matin dans la salle d’audience du Tribunal correctionnel en impose. Il est le seul à comparaître en tant que détenu - sûrement en raison de ses antécédents (lire ci-dessous). A peine assis, ce Marseillais, père de trois enfants, qui s’avère être l’oncle du chanteur d’IAM, Akhenaton, embrasse la main de sa femme. Puis, adresse un sourire à sa fille.

Quel a été le rôle des uns et des autres dans cette violente bagarre qui a débuté par une simple bousculade? C’est ce que devra déterminer le Tribunal. Et ce, en l’absence d’un protagoniste majeur. Le fils du quadragénaire marseillais est soupçonné d’avoir, cette nuit-là, donné plusieurs coups de couteaux à quatre hommes du clan d’en face, blessant grièvement trois d’entre eux. Il sera jugé pour ces faits, c’est-à-dire pour tentatives de meurtre, en France.

«Là pour faire la fête, pas pour la gâcher»

Reste à savoir ce que les autres personnes impliquées dans la bagarre ont fait. Qui a lancé les hostilités? Qui a porté le premier coup? Qui n’a fait que se défendre? Le Marseillais, ancien casque bleu à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), est le premier à livrer sa version. Selon lui, il n’a fait que protéger sa famille face à une bande de jeunes agressifs et saouls. Ce soir-là, il emmène sa femme, avec laquelle il est depuis une trentaine d’années, et ses trois enfants, dont le plus jeune a alors 10 ans, à Genève. «On était sorti pour faire la fête, pas pour la gâcher», explique-t-il.

Il persiste et signe: «C’est eux qui se sont jetés sur nous. Ils n’étaient pas là pour rigoler. J’ai essayé d’arrondir les angles, j’ai tout fait pour empêcher ça, pour défendre ma famille.» Tout y compris donner de violents coups de pied dans la tête de l’un des jeunes. Ce qu’il qualifiera de «geste maladroit», ajoutant: «J’ai été clément, indulgent dans la manière de donner le coup de pied. Avec le plat du pied et non la pointe. Si j’avais fait un “pénalty”, ca aurait fait plus de dégâts.» Même son de cloche de la part de sa femme.