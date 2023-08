Genève: dernier jour du procès de la rixe à la fête foraine

Les avocats du quadragénaire marseillais, de sa femme et de leur fille ont plaidé jeudi, dressant le portrait d’une famille soudée et aimante. Récit d’audience.

Jeudi se tenait le 4e et dernier jour de procès. map

«Un père aimant qui place sa famille au-dessus de tout.» C’est ainsi que Me Jérôme Darbre dépeint son client, le Marseillais de 49 ans poursuivi pour tentative de meurtre. En ce quatrième et dernier jour de procès, les avocats du quadragénaire, de sa femme et de sa fille ont pris la parole, jeudi. L’occasion de livrer leur vision de la rixe de fin juillet 2021, sur les quais genevois, lors de la fête foraine. Aux yeux de Me Darbre, «il n’y a pas des méchants et des gentils, mais deux groupes qui ont vu leur existence chamboulée, leur vie brisée».

«Un travailleur, un homme honnête»

L’avocat s’attèle à dresser un portrait plus nuancé de son client: «Ce n’est pas un loubard; pas une personnalité malgré ses liens de parenté (ndlr: il est l’oncle du rappeur Akhenaton). Il n’est certes pas tout blanc.» Et de poursuivre: «Il est originaire du sud, il parle fort avec un accent. C’est avant tout un travailleur, un homme honnête. Ce n’est pas un enfant nourri à la violence.» Loin de minimiser les antécédents judiciaires du Marseillais – soit le fait qu’il ait coupé le pénis de son rival amoureux en 2008 – Me Darbre rappelle que, «depuis ce qu’il avait lui-même qualifié de coup de folie, plus rien!»

Pour son conseil, si «tout a dégénéré le 23 juillet», c’est parce que ce père de famille a eu peur pour les siens, «peur des représailles» du clan d’en face. A propos du double coup de pied dans la tête du Genevois de 25 ans, l’avocat insiste sur le fait que ce dernier n’a «fort heureusement aucune lésion. Pas de marque, pas de rougeur, pas de céphalée, pas de vertige. Mon client a toujours insisté sur le fait qu’il n’a jamais voulu le tuer. Mais seulement le sonner.» Pour lui, il n’y a pas tentative de meurtre mais plutôt tentative de lésions corporelles graves.

«Une famille unie et soudée»

Dans la plaidoirie de l’avocate de la femme du quadragénaire, Me Mattia Deberti, on retrouve cette volonté de présenter ce clan comme une «famille unie, soudée, partageant des valeurs». Quant à sa cliente? «Elle n’est pas la racaille de Marseille qu’on a voulu vous faire croire. Elle aime profondément ses enfants. Elle n’est pas la mère irrationnelle qui dirait à son fils, ces deux-là, tu me les plantes. D’ailleurs, elle ne cautionne pas les actes de son fils (soit les coups de couteaux).» Ce que confirme la principale intéressée au moment de s’adresser une dernière fois au Tribunal correctionnel: «Ce qu’il a fait, c’est horrible. Ce sera puni, ce sera jugé. J’espère qu’ après tout ça, on pourra tous repartir sur de bonnes bases.»

Le verdict sera rendu vendredi, à 16h.