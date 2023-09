Genève: Rodéo routier: deux automobilistes en détention

Les faits remontent au 16 septembre. Cette nuit là, peu après 3h45, comme le révèle la «Tribune de Genève», une course poursuite entamée devant l’horloge fleurie et impliquant deux véhicules se termine en embardée, quai du Mont-Blanc. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'un des automobilistes, ivre, «a perdu la maîtrise de son véhicule peu avant le quai du Mont-Blanc et heurté un signal lumineux se trouvant sur l'îlot central pour terminer sa course sur la voie de circulation en sens inverse», indique le porte-parole du Ministère public, Olivier Francey. Ayant quitté les lieux, le conducteur et ses trois passagers ont été interpellés non loin de là, peu de temps après l’accident. Quant au second automobiliste et son passager, ils se sont présentés au poste de police, quelques heures plus tard.