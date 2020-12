Coronavirus : Genève se lance dans la production de masques transparents

Permettant de voir les expressions du visage, ces protections faciales vont être fabriquées à grande échelle dans le canton du bout du lac. Elles devraient être disponibles l’été prochain.

L’accord a été signé entre le canton du bout du lac, l’entreprise spécialisée dans les composants pour l’aéronautique Jean Gallay, M3 Groupe, les HUG et la start-up HMCARE. Cette dernière est détentrice de la propriété intellectuelle liée au tissu transparent. Ce dernier a été développé à l’EPFL, en collaboration avec le laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa), rappelle le Département du développement économique (DDE).

Grandes ambitions

«Notre ambition est de proposer des masques le plus vite possible et au prix le plus bas possible, dans l’espoir que ce produit inédit devienne un nouveau standard mondial sur le plan sanitaire», relèvent Thierry Pelet et Sacha Sidjanski, les chercheurs de l’EPFL à l’origine de l’innovation, cités dans le communiqué.