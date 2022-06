Covid-19: Genève se prépare à injecter une quatrième dose 

Les vacances d’été n’ont pas encore commencé que le Covid se rappelle déjà à notre bon souvenir avec une hausse des cas constatée ces dernières semaines. Et alors que l’on pensait la crise sanitaire définitivement derrière nous, les autorités planchent, elles, à la suite des mesures à mettre en place. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) dit travailler «à la finalisation des recommandations de vaccination » qui seront annoncées dès que possible.

Plusieurs scénarios

Les raisons d’inciter la population ou une partie d’entre elle de se piquer une quatrième fois pourraient être «l'enregistrement d'un vaccin bivalent comprenant la souche originale du Covid-19 et celle de l'omicron attendu pour la rentrée. Ou toute autre raison comme la baisse de l'immunité dans la population ou une aggravation de la situation épidémiologique», poursuit Laurent Paoliello, porte-parole du DSPS. Quant au public cible, pour l’heure, il n’est pas encore défini. Le Canton suivra les recommandations de l’OFSP en la matière.

Députés convaincus

«Il s’agit d’anticiper sans être alarmiste, analyse Delphine Bachmann, députée du Centre. L’objectif reste encore maintenant d’éviter la saturation du système hospitalier qui est aujourd’hui en difficulté.» Et l’élue, qui travaille dans le domaine médical, de préciser que le personnel soignant est épuisé et qu’il est actuellement compliqué de recruter. Le socialiste Alberto Velasco souligne que cette décision équivaut à une autorisation de dépense. «Si le besoin n’est pas avéré, cet argent ne sera pas utilisé.» Mais il insiste sur le fait que les infrastructures et l’organisation doivent être prêtes au cas où.