Hockey sur glace - Genève se qualifie pour la finale

Aux alentours de la mi-match, la partie a basculé dans la bonne direction pour les Aigles. Il y a d’abord eu l’immense occasion de but pour Sven Andrighetto (30e). Seul face au but genevois, le meilleur buteur de la saison régulière a échoué. Quelques instants plus tard, Daniel Winnik trompait une deuxième fois Ludovic Waeber (30e). À cette occasion, le joueur de centre a profité d’un travail préparatoire admirable de Linus Omark (30e, 1-2). Avant la seconde pause, les Grenat ont encore eu trois occasions franches par Roger Karrer, Joel Vermin et Noah Rod, mais les Genevois n’ont cette fois-ci pas été en réussite.