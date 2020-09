À défaut de respirer l’air hivernal des Alpes grisonnes, les dirigeants politiques et les principaux acteurs économiques de la planète pourraient humer la brise estivale du Léman. C’est le voeu du Canton de Genève, qui souhaite accueillir la prochaine édition du World Economique Forum (le Forum économique Mondial – WEF), a révélé la RTS . Reportée de janvier à l’été prochain en raison du coronavirus, la manifestation traditionnellement organisée à Davos (GR) sera temporairement déplacée avant de regagner la station de montagne, au plus tôt en 2022. Lugano (TI) et Bürgenstock (NW) sont aussi sur les rangs.

Au bout du lac, les réactions sont partagées. À droite, on voit plutôt la chose d’un bon oeil, alors que le tourisme d’affaires s’est effondré à Genève et que les congrès ont été annulés les uns après les autres à cause de la pandémie. À gauche, on ne veut guère d’un évènement accusé d’être un rendez-vous du capitalisme néolibéral où quelques puissants prennent seuls de mauvaises décisions pour toute la planète. Les détails sur la tenue de la prochaine édition du World Economic Forum devraient être annoncés prochainement.