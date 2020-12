Le projet de loi proposé par Nathalie Fontanet ne se penche pas uniquement sur la promotion de l’égalité et la lutte contre les violences et les discriminations faites aux femmes ou aux homosexuels. Le champ est beaucoup plus large. Ainsi, il englobe les questions d’identité de genre – sentiment d’appartenir au genre masculin ou féminin et de s’y reconnaître ou pas – et d’expression de genre – manière dont une personne présente son genre. Les inégalités et les difficultés auxquelles doivent faire face les familles arc-en-ciel et les personnes intersexuées – personne dont les caractéristiques biologiques ne correspondent pas ou qu’en partie à celles assignées à son sexe – sont également traitées dans le projet de loi. Nathalie Fontanet reconnaît que «ces questions restent sensibles. Certains craignent que la différence ne devienne la norme. Or, il ne s’agit pas de donner plus de droits, mais de donner les mêmes droits.»