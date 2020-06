Environnement

Genève s’engage en faveur de la biodiversité

Le canton se dote d’un projet à 13 millions de francs pour empêcher la ville de grignoter du terrain et d’étendre les zones naturelles.

L’objectif est de laisser plus de place aux zones naturelles, selon Antonio Hodgers. En 2030, elles devraient constituer 30% du territoire genevois, contre un peu plus de 20% actuellement.

Une chute de la biodiversité, au contraire, est un facteur qui aggravera les problèmes. Or, aujourd’hui, les espèces disparaissent à un rythme accéléré dans le monde. Genève n’échappe pas au phénomène. Le canton a perdu des oiseaux, des amphibiens. Plusieurs de ses reptiles et un quart de ses plantes sont en danger.

Retrouver l’équilibre

L’élan cantonal pour la biodiversité doit permettre de retrouver un équilibre. Le grand objectif est de laisser plus de place aux zones naturelles, a fait savoir Antonio Hodgers. En 2030, elles devraient constituer 30% du territoire genevois, contre un peu plus de 20% actuellement.

Vouloir donner plus d’espace aux espèces animales pour qu’elles puissent s’épanouir ne veut pas dire pour autant ne plus construire et ne plus cultiver. «Il faudra construire et cultiver autrement». Des associations comme le WWF ou Pro Natura ont été consultées pour l’élaboration de ce plan en faveur de la biodiversité.