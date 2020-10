Au vu de l’évolution préoccupante des cas positifs et des hospitalisations dus au coronavirus à Genève, le Conseil d’Etat a annoncé, mercredi lors d’une conférence de presse, de nouvelles mesures sanitaires. Il a notamment décidé d’interdire les rassemblements spontanés de plus de quinze personnes dans l’espace public, notamment sur les places, les promenades et les parcs. Les manifestations privées qui réunissent plus de cent personnes sont interdites. Pour celles de plus de quinze personnes, l’organisateur doit garantir le port du masque pendant toute la durée de l’événement et interdire toute consommation, sauf places assises non interchangeables. Il doit également collecter l’identité et un moyen de contact fiable de chaque personne présente et tenir la liste des participants à disposition des autorités sanitaires pendant quatorze jours pour le cas où elles la solliciteraient.