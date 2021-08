Hockey – Genève-Servette a signé Valtteri Filppula

Capable de jouer au centre ou à l’aile, l’homme aux 1222 parties de NHL rejoint Henrik Tömmernes, Daniel Winnik et Marc-Antoine Pouliot dans la légion étrangère genevoise. «Quand on a approché Valtteri, il a tout de suite été intéressé par le projet. Il est exactement le joueur que l’on cherchait pour aider l’équipe cette saison, note le directeur sportif Marc Gautschi. Il est capable de jouer plusieurs positions, est excellent en avantage et désavantage numérique et en plus de ça, c’est un gagnant. Nous sommes très fiers de pouvoir compter sur lui cette saison.»