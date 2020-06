Champions Hockey League

Genève-Servette affrontera Straubing

Le tirage au sort de la compétition a eu lieu ce mercredi, avec cinq équipes suisses engagées.

Dans l’autre partie du tableau, Bienne de mesurera à Bolzano (Italie) et Davos tentera de battre les Capitals de Vienne (Autriche). Enfin, Zoug et les Zurich Lions, opposés respectivement à Skelleftea AIK (Suède) et Sonderjyske (Danemark), seront opposés en huitièmes de finale en cas de victoire.