Hockey sur glace: Genève-Servette bat Lausanne dans un derby haletant

Il a fallu aller aux tirs aux buts pour départager Lausannois (ici Michael Huegli) et Genevois (Teemu Hartikainen).

Le deuxième derby lémanique de la saison a tenu toutes ses promesses samedi soir aux Vernets, qui avaient fait le plein pour l’occasion. Et, contrairement au premier duel du 1er octobre dernier facilement remporté par les Aigles à la Vaudoise aréna, il s’est joué au bout du suspense. Leader du championnat de National League, Ge/Servette a dû batailler pour venir à bout d’une vaillante et valeureuse équipe de Lausanne (4-3 tab).

Le nouvel entraîneur du LHC, qui devrait être annoncé dans les prochaines heures par le club vaudois, va hériter d’un gros chantier, mais aussi d’une équipe capable de tenir tête – voire mieux – à une formation grenat qui regorge de talent. Car les Vaudois ont largement dominé les vingt premières minutes (17 tirs cadrés à 6), ont fortement poussé dans l’ultime période (14 à 6) et ont finalement égalisé à 49 secondes de la sirène finale, avec un homme de plus sur la glace, grâce à Damien Riat (60e). Mais leur indiscipline a une nouvelle fois coûté cher.

Lausanne, qui avait déjà montré des signes encourageants 24 heures plus tôt lors de sa victoire devant Berne, n’a jamais baissé les bras, s’est accroché et est revenu à deux reprises à une longueur de la meilleure équipe actuelle du pays (32e Jelovac, 46e Riat), avant d’arracher logiquement un point dans les ultimes instants du temps réglementaire. Finalement, la qualité individuelle supérieure des Aigles a fait la différence lors d’une séance de tirs au but irrespirable pour les 7135 spectateurs des Vernets.