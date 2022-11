Hockey sur glace: Genève-Servette donne la leçon à Gottéron

BCF Arena. 9009 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Lemelin (Can), Mollard, Steenstra et Huguet.

Buts: 5e Hartikainen (Richard) 0-1, 11e Filppula (Winnik, Karrer) 0-2, 21e Winnik (Filppula/ 5 c 4) 0-3, 27e De la Rose (Gunderson/ 5 c 4) 1-3, 31e Maurer (Karrer, Filppula) 1-4, 40e Rod (Hartikainen) 1-5, 45e Bertschy 2-5, 55e Hartikainen (Omark, Winnik/ 5 c 4) 2-6.