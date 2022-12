Hockey: Genève-Servette engage un ex de KHL

Le Français de 33 ans a passé la majeure partie de sa carrière dans le championnat finlandais (de 2008 à 2016, puis de 2020 à 2022). L'arrière offensif a tenté furtivement sa chance en NHL entre 2016 et 2018, sans réussir à faire son trou ni aux New Jersey Devils (25 matches, 4 points) ni aux Oilers d'Edmonton (13 unités en 33 rencontres). Il compte plus de 160 matches avec les Bleus au niveau international. Selon ce qu’on a pu apprendre, il s’est déjà entraîné avec sa nouvelle équipe jeudi.