National League: Genève-Servette décroche le premier titre de son histoire

Dans cet ultime acte, le HC Bienne, qui a commis trop d’erreurs individuelles, s’est heurté à plus fort que lui. L’équipe d’Antti Törmänen a craqué une première fois après seulement trois minutes et 54 secondes de jeu. Un exploit individuel du défenseur Sami Vatanen (quel solo et quel but!) a mis le GSHC sur orbite dans une ambiance extraordinaire aux Vernets (4e, 1-0). L’arrière finlandais a été le grand artisan du début de match canon réalisé par les Aigles. Alors que Künzle et Schneeberger se trouvaient sur le banc des pénalités (coups de canne), Vatanen a inscrit le 2-0 d’un slapshot à cinq contre trois (8e). Une inspiration de Vincent Praplan a ensuite ouvert une voie royale à Daniel Winnik, lequel a creusé un écart de trois buts avant la mi-match (24e, 3-0). Une erreur du top scorer Tanner Richard, qui a joué avec le feu en tentant une passe hasardeuse devant son gardien, a offert le but du 3-1, celui de l’espoir, au capitaine du HCB, Gaëtan Haas (31e). Mais Teemu Hartikainen, en solitaire, a assuré la victoire et le titre au GSHC (51e, 4-1).