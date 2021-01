Asselin (au centre), félicité par Winnik (à g.) et Karrer après le 3-2.

Les Aigles ont su faire comme si. Comme si rien ne s’était passé après la rencontre houleuse disputée à Ambri mardi soir. Contre les ZSC Lions, les Genevois se sont présentés sur leur glace avec une équipe expérimentale. Avec six joueurs majeurs suspendus (Riat, Tömmernes, Fritsche, Omark, Le Coultre et Mercier), Pat Emond a réussi le tour de force de composer une équipe qui a tenu la dragée haute à l’un des cadors du championnat. C’est d’autant plus méritoire que le Québécois a dû encore faire avec l’absence pour blessure de Deniss Smirnovs.