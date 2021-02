Hockey sur glace: Servette reprend l'avantage

Il y a du rythme, il y a de l'agressivité et il y a des buts. Ce premier tiers a été plaisant aux Vernets entre deux équipes très joueuses et qui jouent bien leurs offensives. Les Aigles dominent globalement cette partie mais ne parviennent pas à faire le break et s'exposent aux assauts très bien emmenés de Rapperswil qui a su profiter des espaces laissés dans la défense grenat.