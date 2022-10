Hockey sur glace : Genève-Servette reste leader, Bienne et Ajoie s’imposent

Mené 2-0, Genève-Servette a bien réagi et s’est imposé 2-3 à Lugano. Bienne a écrasé Langnau (7-2) et Ajoie a gagné à Ambri (3-5).

La joie de Noah Rod après une réussite servettienne. Marusca Rezzonico/freshfocus

Vainqueur à deux reprises lors des quatre sorties précédant le match de vendredi face à Genève-Servette, Lugano a probablement réalisé le meilleur (premier) tiers temps de sa saison. Les Bianconeri, par leur intensité et dynamisme, ont surpris les Genevois en début de soirée (2-0 après 20 minutes). Le Canadien Bennett a ouvert la marque après seulement cinq minutes de jeu. L’Italien à licence suisse Zanetti a ensuite doublé la mise à la 15e minute. Devant le filet du GSHC, Gauthier Descloux, pourtant bien inspiré, a été battu sur deux tirs à mi-distance depuis le côté gauche.

Les Aigles, tout d’abord peu inspirés et avec trop de déchets dans leur jeu, ont souffert en première période, avant de s’ajuster par la suite. Sans Marc-Antoine Pouliot vendredi et absent pour trois à quatre semaines (blessure au haut du corps), le GSHC s’est repris dès la deuxième période. La réussite de Linus Omark, sur un service en or de Vincent Praplan, a remis le GSHC sur les bons rails (32e, 2-1).

Même lorsqu’il se retrouve en position défavorable, le GSHC possède une immense qualité: celle de pouvoir accélérer et marquer des buts à sa guise. Le défenseur Simon Le Coultre (3e but de l’exercice) a ramené son équipe à la hauteur des Tessinois (48e, 2-2), puis Teemu Hartikainen, auteur d’un but spectaculaire 50 secondes plus tard, a donné l’avantage au GSHC pour la première fois de la soirée (50e, 2-3). Les Aigles ont parfaitement géré leur fin de match pour empocher trois précieux points et préserver leur place de leader, juste devant le HC Bienne. Samedi, les Aigles reçoivent Ambri aux Vernets.

Un 8e succès obtenu tout naturellement pour Bienne

Mike Künzle marque le 6-0 à Stephane Charlin. Urs Lindt/freshfocus

C’est ce qui s’appelle recevoir la leçon. Dominé de bout en bout par un adversaire biennois que plus rien ne semble pouvoir arrêter, Langnau a volé en éclats en l’espace de onze minutes, concédant la bagatelle de cinq buts entre la fin de la période initiale et la demi-heure. Le résultat final fait état d’un 7-2 qui dit bien à quel point la domination du EHCB a été écrasante.

Débarqués dans le Seeland avec un moral au beau fixe (quatre victoires en cinq matches), les Emmentalois se sont immédiatement retrouvés acculés dans leur camp de défense par un adversaire dont l’unique mission lors des vingt minutes initiales était d’exercer un maximum de pression en terrain ennemi. Après une période, Stéphane Charlin, préféré à Luca Boltshauser pour la troisième fois de l’automne, avait capitulé à deux reprises sur un envoi d’Alexander Yakovenko (7e) et une reprise de Mike Künzle, parfaitement servi depuis l’arrière de la cage par Damien Brunner, sept secondes avant la sirène.

Avec 21 frappes comptabilisées en direction de la cage opposée lors du tiers initial, les Biennois ont d’abord proposé un tarif préférentiel à leur invité. On doit néanmoins à la vérité de signaler que peu d’entre elles possédaient une réelle valeur menaçante. D’ailleurs, si la pression locale n’a pas abouti à un avantage plus conséquent, c’est parce que de petites imperfections dans les gestes accomplis sont régulièrement venues brouiller l’avancée victorieuse de la formation d’Antti Törmänen.

Titularisé pour la deuxième fois de la saison devant la cage – la première l’avait déjà été face à Langnau – Simon Rytz a passé une soirée peinarde. Un peu de boulot, comme sur cet arrêt de la mitaine devant Sami Lepistö (19e) alors que le score n’indiquait que 1-0, mais pas trop non plus. Le gardien lyssois a ensuite assisté avec une certaine délectation à la déferlante qui s’est abattue sur les tigres emmentalois en début de période médiane. Rathgeb, Lööv (but contre son camp de Saarijärvi en réalité) Hofer et Künzle ont fait passer le score à 6-0 en un peu plus de quatre minutes.

Dépassé par la fougue seelandaise, Langnau n’y a vu que du feu. L’affaire étant conclue à la mi-match, les visiteurs ont lavé leur honneur en inscrivant deux réussites avant la deuxième pause sans que les débats n’en soient relancés. Bienne, qui conforte sa deuxième place au classement, recevra Zurich mardi prochain.

Ajoie s’en sort avec difficulté à Ambri

Ian Derungs tente sa chance face à Benjamin Conz. Michela Locatelli/freshfocus

Au terme d’une belle bataille et d’une prestation sérieuse, Ajoie a décroché trois points importants sur la glace d’Ambri (3-5). Cette victoire acquise dans la douleur permet au HCA de reprendre confiance après la défaite mortifiante concédée contre Langnau mardi. Dans le troisième tiers, Jonathan Hazen a été décisif en inscrivant deux buts.

Ajoie a connu le départ redouté par toutes les équipes à la Gottardo Arena, c’est-à-dire encaisser un but dès les premiers instants de la partie. Johnny Kneubühler a profité d’un service cinq étoiles d’André Heim pour ouvrir le score à la 56e seconde. Ce coup du sort aurait pu entamer le moral des Jurassiens, mais il n’en a rien été. Grâce à un doublé de T.J Brennan (13e et 20e) sur deux actions de rupture, ainsi qu’aux imprécisions d’Ambri qui a eu plusieurs situations de surnombre,le HCA a pu rejoindre le vestiaire avec un avantage d’une longueur.

Les Ajoulots ont même pu faire le break dès la 22e minute sur une déviation de Reto Schmutz. Les hommes de Filip Pesan ont ensuite eu une belle chance de tripler leur avance par Frédérik Gauthier à la 34e. Ils ont également résisté à la pression léventine en bloquant de nombreux lancers et grâce aux parades de leur gardien.

Brillant jusqu’à la 40e, Tim Wolf s’est troué sur un tir de Filip Chlapik à deux secondes de la fin du deuxième tiers. Ce but, concédé au pire moment, aurait pu faire douter Ajoie et son dernier rempart mais il n’en a rien été. Les Jurassiens ont fait preuve de bravoure et de persévérance pour maintenir leur avance jusqu’à ce que Jonathan Hazen soulage les siens à la 48e en déjouant Benjamin Conz d’une subtile feinte. Malgré la réduction du score de Jesse Virtanen (55e), le Québécois a pu libérer ses coéquipiers dans la cage vide.

Ce succès, le deuxième sur les onze derniers matches, permet au HCA de relever la tête avant d’accueillir Zoug samedi à Porrentruy. Un double champion en titre en manque de confiance qui campe à la 9e place de National League.