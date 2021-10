Hockey sur glace – Genève-Servette se déplace à Berne

Voici le classement avant le match. Bernois et Genevois sont clairement en-dessous des attentes du début de saison. Pointant respectivement au 11ème et 12ème rang, il s’agit ce soir d’un match de la peur entre Ours et Aigles. L’objectif sera donc la victoire pour les deux formations, Genève pouvant dépasser Berne en cas de succès.