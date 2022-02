Hockey sur glace - Genève-Servette s’en sort in extremis

Genève-Servette, battu la veille à Fribourg (5-3), se devait absolument de réagir, samedi soir aux Vernets contre Berne. Il l’a fait, certes tardivement, mais il l’a fait en renversant la vapeur au moment où les carottes paraissaient cuites (2-1). Longtemps menés par des Ours qui ressemblent à nouveau à une équipe, les Aigles ont fait la différence dans l’ultime période grâce à des réussites de Tanner Richard (45e) et Joël Vermin (56e), les deux fois grâce à un travail préparatoire du capitaine Noah Rod. Il n’était pas moins une à la pendule, mais presque…

Début de match poussif

Les Genevois, qui évoluent sur un fil en cette fin de saison régulière, ont joué toute la soirée avec les nerfs de leurs supporters, revenus en nombre (5’622 spectateurs) pour ce premier match post-mesures anti-Covid aux Vernets. Les hommes de Jan Cadieux ont d’abord agacé par leur incapacité à entrer pleinement dans la rencontre, pourtant si importante. Puis, alors que la menace d’un très sombre week-end pointait le bout de son nez, ils ont su passer l’épaule in extremis. S’ils ont fini par retomber sur leurs pattes, les Grenat ont longtemps semblé avoir la tête à l’envers. Par rapport à la veille, Jan Cadieux avait tenté de brasser un peu son personnel - et de secouer les esprits? - en plaçant Josh Jooris en première ligne, Noah Rod dans la deuxième et Deniss Smirnovs au cœur de la troisième. Mais ce petit coup de sac n’a pas débouché sur le moindre carton. Alors il a fallu piocher et piocher encore pour convaincre le sort de sourire.