Hockey sur glace – Genève-Servette s’est montré autoritaire et efficace

Ge/Servette a poursuivi sa série positive, vendredi soir face aux SCL Tigers. Aux Vernets, la formation de Jan Cadieux a fait ce qu’on attendait d’elle: elle a signé une septième victoire en huit matches sans égarer le moindre point dans la course aux (pré)play-off (5-1).

À vrai dire, face à un adversaire limité et dépassé durant le tiers médian, les Aigles n’ont pas risqué le faux pas. Ceux-ci se sont tout simplement montrés autoritaires et efficaces, à 5 contre 5 comme en supériorité numérique (2 buts). Mention spéciale à Joel Vermin, auteur d’un doublé, même si Genève a livré une belle prestation collective.

À ce propos, la naturalisation et le retour au jeu de Pouliot offrent depuis une semaine de nouvelles perspectives au GSHC. Cela bonifie non seulement la ligne de centres, mais également l’alignement dans sa profondeur. Celui-ci aura encore une autre allure lorsque Rod (convalescent) et Jooris (malade) le réintégreront tous les deux.