Linus Omark fait la différence

Les Emmentalois ont ensuite profité de l’indiscipline genevoise (deux séquences à trois contre cinq en deuxième période) pour égaliser à 2-2 en powerplay juste avant la deuxième pause (39e, Flavio Schmutz). Les Suédois Linus Omark, à la finition, et Henrik Tömmernes ont uni leurs efforts pour concocter le 3-2 (42e). On jouait à peine depuis 105 secondes dans le troisième tiers. Le topscorer des Aigles récidivait deux minutes et 38 secondes plus tard en mettant définitivement le GSHC à l’abri à cinq contre trois (45e, 4-2). Daniel Winnik a inscrit le 5-2 dans la cage vide à 29 secondes de la fin du match (60e).