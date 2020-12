Linus Omark (à g.) et GE Servette se sont fait battre par Mike Künzle et Bienne.

Deux pénalités consécutives d’Eric Fehr ont complètement relancé le HC Bienne à Genève. Les Biennois étaient menés 2-0 (deux buts du défenseur suédois Henrik Tömmernes à la 4e et 11e minute) et avaient même procédé à un changement de gardien (Joren van Pottelberghe pour Elien Paupe après seulement onze minutes de jeu) , lorsque l’attaquant canadien du GSHC leur a filé un sacré coup de main: une première pénalité pour un coup de canne immédiatement sanctionnée par un premier but seelandais (19e, Komarek). Puis une deuxième pénalité mineure, juste avant la première pause, pour des réclamations envers les arbitres. Cette fois-ci, Luca Cunti s’est chargé de la sanction en inscrivant le 2-2 (22e).