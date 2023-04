Hockey sur glace: Genève-Servette enfin sacré: «Un sentiment fantastique»

Valtteri Filppula (centre)

«C’est un sentiment fantastique, j’ai beaucoup de fierté d’avoir réussi à accomplir ceci. Nous avons toujours été très forts à domicile, où nous n’avons perdu qu’une seule fois durant les play-off (ndlr: l’acte III contre Bienne en finale), et cela nous a donné beaucoup de confiance. C’était un match 7, et on ne sait jamais ce qui peut arriver dans ce genre de partie. Nous avons très bien joué durant toute la rencontre. Avec tous nos fans avec nous, c’était un sentiment spécial que de gagner le championnat ici aux Vernets. L’ambiance était incroyable durant tous les play-off. Mais pour un septième acte, les décibels sont encore montés d’un cran et les gradins ont vraiment été très bruyants! Nous avons senti les fans derrière nous, qui nous ont poussés vers la victoire. Si je vais continuer ma carrière? Je ne le sais pas encore. Tout d’abord, on va fêter ce titre! Ensuite je prendrai quelques semaines de vacances pour voir où j’en suis mentalement et physiquement, et ensuite je prendrai une décision.»