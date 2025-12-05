Recours déposé à Genève: des députés verts s'opposent à l'interdiction des signes religieux

Deux Verts ont contesté devant la justice la loi votée par le Grand Conseil qui bannit les signes religieux ostentatoires du Parlement et des délibératifs.

Le 20 novembre, le Grand Conseil a voté l’interdiction de signes religieux pour les élus cantonaux et communaux. LAURENT GUIRAUD/TAMEDIA

Deux députés Verts, Dilara Bayrak et Julien Nicolet-dit-Félix ont déposé jeudi un recours contre la loi interdisant aux élus cantonaux et communaux de porter des signes religieux ostentatoires. Le 20 novembre, à l'issue d'un débat agité (qui a vu la PLR Céline Zuber-Roy et la Centriste Christina Meissner se coiffer d'une passoire), et à deux voix près, le Grand Conseil a en effet décidé de modifier la Constitution comme suit: «Les membres du Conseil d'État et des Exécutifs communaux ainsi que les magistrats du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes observent cette neutralité religieuse dans le cadre de leurs fonctions.» Quant aux membres du Grand Conseil et des Conseils municipaux, ils «s’abstiennent de signaler leur appartenance religieuse par des signes extérieurs lorsqu’ils siègent en séance plénière ou lors de représentations officielles».

De quoi faire bondir Dilara Bayrak: «Il est lunaire que le Grand Conseil s'entête à faire des lois contraires au droit supérieur. On touche ici au noyau dur de la liberté: la liberté de conscience et de croyance ainsi que la liberté d'expression.» Rappelant que l'interdiction repose sur le principe de la laïcité de l'État, la Verte ajoute: «Les députés représentent la population et non l'État. La manière dont je m'habille, dont je m'exprime, c'est politique. Cela fait partie des raisons pour lesquelles je m'engage et pour lesquelles j'ai été élue. On ne peut pas marginaliser une partie de la population en vertu de la façon dont elle s'habille et intrinsèquement en raison de ce qu'elle croit.»

Dans son recours, le duo Vert a aussi demandé l'effet suspensif. «Il serait en effet très curieux, voire malheureux pour la démocratie de faire voter la population alors que la justice a déjà fait annuler un article de la loi sur la laïcité qui traitait exactement du même sujet en 2019», soutient Dilara Bayrak. La Chambre constitutionnelle devra donc se prononcer sur la recevabilité du recours et sur l'effet suspensif.