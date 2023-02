Hockey sur glace: Genève s’impose à Lausanne, pendant que Fribourg en fait de même à Ambri

Le quatrième derby de la saison entre le LHC et le GSHC a tourné, comme les trois premiers, en faveur des Genevois (2-6). Vendredi à Lausanne, grâce à un Tömmernes des grands soirs et une efficacité redoutable, les Aigles ont mis fin à leur série de deux défaites et augmentent leur avance sur Bienne qui n’a pas joué. Lausanne repasse, lui, au 13e rang.