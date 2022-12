Hockey sur glace: Genève s’incline amèrement, Fribourg s’en sort bien, Ajoie sourit, Bienne recolle

Tanner Richard (No 71) et Teemu Hartikainen (au centre) au sol, symboles d’un Genève-Servette groggy. Bastien Gallay

Servette a peut-être perdu plus qu’un match

Il y a des soirées où rien ne se déroule comme prévu et Genève-Servette l’a vécu à ses dépens jeudi. Deux jours après un succès acquis dans la douleur à Rapperswil, le GSHC a subi la loi de Langnau (1-4). Les Aigles ont aussi perdu Hartikainen, touché à la main sur un tir de Tömmernes, et Smirnovs sur blessure.

Dès les prémices de cette partie, on a senti que les Aigles manquaient d’énergie. Pas aussi tranchants que d’habitude, ils ont eu beaucoup de difficulté à mettre hors de position la défense emmentaloise. Surtout, ils ont commis plusieurs erreurs. C’est d’ailleurs sur l’une d’elles, une relance ratée de Tömmernes, que Pesonen a pu ouvrir le score (16e). Cette réussite a eu le don de créer un léger réveil dans les rangs grenat, qui ont eu ensuite deux occasions d’égaliser par Bertaggia et Jacquemet. Celui-ci n’a cependant pas été suivi. Les hommes de Cadieux ont à nouveau semblé manquer cruellement d’énergie et ont concédé un deuxième goal, sur un exploit personnel de Pesonen (25e).

Tout aurait pu changer à la 34e, lorsque Cadonau a écopé d’une méconduite pour le match en raison d’une vilaine charge sur Smirnovs, qui n’est plus réapparu sur la glace. Le GSHC n’a pas su profiter de la situation. Pire, il a même encaissé un but à la suite d’une nouvelle approximation individuelle.

La réduction du score de Jooris en jeu de puissance n’a rien changé, GE Servette n’y était pas et subit ainsi sa dixième défaite de l’exercice. Le leader de National League se déplace vendredi à Fribourg pour se relancer.

Fribourg sauvé par un «coach challenge»

Le groupe de Christian Dubé semble de nouveau patiner dans la bonne direction. Freshfocus

Fribourg-Gottéron s’est imposé à Zurich jeudi (1-2). Le Suédois Victor Rask a inscrit le but gagnant. Un coach challenge fribourgeois a permis d’éviter l’égalisation du ZSC à 78 secondes de la fin. Face à l’un des ténors du championnat, toutefois privé de deux éléments clés (Sven Andrighetto et le gardien tchèque Simon Hrubec), l’équipe de Christian Dubé a pris les choses en main dès le départ, prenant soin de bien serrer chaque boulon défensif par la suite.

Une première alerte du centre des Dragons Samuel Walser (3e, tir sur le poteau) a été suivie, quelques minutes plus tard, par l’ouverture du score du même joueur. Walser, en embuscade devant la cage zurichoise défendue par Ludovic Waeber, a exploité un rebond consécutif à un tir de Matthias Rossi (6e, 0-1).

Zurich n’était vraiment pas dans le coup (7 tirs cadrés sur 18 dans le premier tiers), et les Fribourgeois auraient même pu saler l’addition en première période s’ils n’avaient pas galvaudé deux séquences consécutives en supériorité numérique durant lesquelles Killian Mottet, entre autres, s’est ménagé plusieurs occasions de première qualité.

Après cinq défaites de rang, suivies d’une victoire libératrice mardi contre Lugano à domicile (7-4), le groupe de Christian Dubé semble de nouveau patiner dans la bonne direction. À l’image du Suédois Victor Rask, très convaincant jeudi dans l’antre du ZSC et récompensé avec un but gagnant (56e, 1-2), à peine 33 secondes après l’égalisation zurichoise (55e, Chris Baltisberger). Le Suédois des Dragons, depuis le côté gauche, a surpris Ludovic Waeber d’un tir certes solide mais pas imparable au-dessus de l’épaule pour placer Fribourg-Gottéron en position favorable.

La fin de match? Une bataille suffocante qui a souri in extremis aux Dragons, sauvés par un coach challenge bien senti à 78 secondes de la fin après un but de Garrett Roe finalement annulé en raison d’une passe préalable d’un Zurichois avec la main (59e).

Vendredi, Fribourg-Gottéron disputera son dernier match de l’année sur sa patinoire contre Genève-Servette. L’affiche romande promet d’être explosive.

Ajoie renoue enfin avec le succès

Julien Vauclair disputait son deuxième match à la bande du HC Ajoie cet hiver. Freshfocus

Le HC Ajoie goûte à nouveau à la victoire après 14 défaites consécutives. Il a pris la mesure d’Ambri (5-3) à la faveur d’une solide prestation d’ensemble et quatre points de Reto Schmutz. 55 jours après avoir fêté son dernier succès (c’était le 28 octobre à… Ambri, sur le même score de 5-3), le HC Ajoie est ressorti victorieux d’un duel. Pour le deuxième match à la bande de Julien Vauclair cet hiver, les Jurassiens ont fait preuve de caractère, ne baissant pas les bras malgré trois retours tessinois. Indéniablement, ce résultat fait du bien sous les casques comme dans les travées et permettra certainement de décrisper tout le monde dans le Jura.

Il s’est donc passé des choses, en ce jeudi 22 décembre, auxquelles on n’avait plus assisté depuis belle lurette à Porrentruy. Déjà, il y a eu l’ouverture du score ajoulote. Cela faisait huit matches que le HCA n’était plus parvenu à inscrire la première réussite de la partie. Celle-ci est venue de la canne de T.J. Brennan, à la 17e minute, d’une reprise puissante. L’arrière américain a marqué là sa 12e réalisation de l’exercice.

Dans un début de partie équilibré où Ambri s’est heurté à un Tim Wolf plus à son affaire que 48 heures auparavant à Kloten (avec trois buts sur la conscience), Thibault Frossard aurait pu donner de l’air à son équipe. En l’espace de trois minutes (entre la 20e et la 23e), le centre jurassien a manqué trois grosses chances. Brandon McMillan s’est montré davantage adroit sur la première séquence de jeu de puissance léventine, tombée juste après les tentatives gâchées de Frossard. Le centre canadien a réussi à loger la rondelle sous la transversale pour son troisième but de la saison (24e).

Mais Ajoie ne s’est pas laissé décontenancer par ce retour visiteur. Il a maintenu son plan de route, réagissant dans la minute suivante par Reto Schmutz, qui plaçait le puck entre les jambières de Janne Juvonen. Pour cette ultime prestation de l’année à domicile, il tenait à cœur aux joueurs de Vauclair d’offrir un peu de réconfort à leur public. Le 2-2 d’Inti Pestoni (38e) ne les a pas plus perturbés que l’égalisation précédente. Une preuve? Guillaume Asselin a donné une troisième fois l’avantage à ses couleurs 1’52’’ plus tard.

La course-poursuite n’allait cependant pas s’arrêter là. Dans un dernier tiers qui a vu Ambri prendre l’ascendant, Ajoie a cédé une fois de plus devant Pestoni (52e, 3-3), avant de porter le coup de grâce dans les ultimes minutes par Schmutz, auteur de quatre points, puis Asselin dans la cage vide.

Vendredi, pour sa dernière sortie de l’année, le HCA se déplace à Lausanne. Avec un esprit forcément un peu plus léger.

Bienne s’impose en prolongation à Rapperswil

Le HC Bienne a décroché un précieux succès qui lui permet de se rapprocher du leader, Genève. Freshfocus

Le dauphin de National League, Bienne, se déplaçait ce jeudi sur la patinoire du 4e, Rapperswil. Les Seelandais se sont imposés 1-2 en prolongation. Le HC Bienne, qui restait sur un succès 6-2 mardi soir dans sa patinoire face à Ajoie, a ouvert la marque à la 8e minute grâce à un tir dans un angle fermé de Jesper Olofsson, bien servi par Yakovenko. Ce sera la seule réussite d’un premier tiers-temps intense et engagé.

À noter que les Biennois ont évolué avec Elien Paupe les cages. Le Jurassien a été rappelé de Langenthal pour pallier l'absence des trois gardiens du club, tous blessés. Son premier tiers-temps a par ailleurs été très rassurant avec plusieurs arrêts. Le gardien seelandais va toutefois être battu dans le deuxième tiers, peu après la mi-temps.

L’égalisation des Lakers est tombée à la 34e minute suite à une belle action individuelle de Zangger. Rien ne sera ensuite marqué dans le dernier tiers-temps. Bienne va finalement arracher la victoire en tout début de prolongation, après une minute de jeu, grâce à un goal de Gaëtan Haas qui décide de la partie. Avec ce résultat, le HC Bienne revient à une longueur de Genève et conforte sa deuxième place.

Vendredi, pour boucler l’année, les Seelandais recevront le CP Berne à 19h45.