Hockey sur glace: Genève s’offre Zoug, Lausanne a souffert, Bienne enchaîne, Fribourg décolle

Genève-Servette a été excellent sur la patinoire des doubles champions de Suisse (5-2), pendant que Lausanne a ramé pour venir à bout de Kloten (2-1). Vainqueur de Berne aux tirs au but (4-3), Bienne reste invaincu. Première victoire de la saison pour Gottéron et deuxième succès d’affilée pour Ajoie.

Les Genevois ont livré une prestation aboutie sur la pelouse du double champion de Suisse en titre. Freshfocus

Genève-Servette a été excellent sur la patinoire des champions de Suisse. Les Aigles ont battu l’EV Zoug 2-5. Les Aigles ont frappé dans les moments clé pour bâtir leur premier succès de la saison dans le temps réglementaire: ils ont ouvert la marque avant la première pause (19e, Hartikainen), puis fait le break en inscrivant deux buts en 73 secondes avant la fin du deuxième tiers (39e, 1-2 par Rod et 40e, 1-3 par Pouliot). Le powerplay a aussi démontré son efficacité. Les Aigles s’en sont servis pour inscrire leur premier et troisième but. Une tuile tout de même: la sortie de Gauthier Descloux (probablement en raison d’une blessure) après 20 minutes de jeu seulement.

Face au double champion de Suisse - et avec cinq étrangers en l’absence de Daniel Winnik, blessé, le GSHC a enfin dévoilé et exploité l’étendue de son potentiel. Rien à voir avec l’excès de confiance du match d’ouverture aux Vernets contre Davos, ni avec cette équipe qui tirait encore la langue samedi à Bienne. Après deux sorties mitigées et seulement deux unités au compteur, l’entraîneur Jan Cadieux avait exigé de meilleures habitudes sur la glace: comme cesser de se compliquer systématiquement la vie.

Ses joueurs lui ont répondu positivement. Et tous, cette fois-ci, se sont impliqués (trois buts des Suisses). Les Aigles ont opté pour des trajectoires plus directes vers le filet défendu par Leonardo Genoni, à l’image du but marqué par Noah Rod (quelle accélération sur le 1-2!). Ils ont aussi limité les erreurs directes et réduit les surnombres adverses à zéro. En première période, le gardien Gauthier Descloux - blessé et remplacé par Robert Mayer à la première pause - n’a pas eu à intervenir une seule fois. Les Genevois ont non seulement pris le jeu à leur compte, mais ils ont aussi longtemps confisqué le puck aux Zougois.

Leur domination a par moments été totale, hormis lorsqu’ils se sont mis en difficulté avec des pénalités (trois consécutives entre la 26e et la 32e minute) ainsi qu’en fin de partie, lorsque l’EVZ a tenté, en vain, d’égaliser. Vendredi, le HC Lugano de Chris McSorley sera en visite aux Vernets.

Lausanne s’impose dans la douleur à Kloten

Ronalds Kenins et ses coéquipiers ont dû batailler pour l’emporter sur la glace de Kloten. Freshfocus

En déplacement en terres zurichoises pour y affronter le néo-promu, Lausanne a une nouvelle fois dû passer par les tirs aux buts pour s’imposer (2-1).

Pour son troisième match de la saison, Lausanne a souffert sur la glace de Kloten, le néo-promu en National League, avant de s’imposer aux tirs au but. La délivrance est venue de la crosse de Jason Fuchs après que Mika Salomäki et Jiri Sekac ont aussi fait trembler les filets.

Devant la bonne cinquantaine de supporters lausannois ayant fait le long déplacement jusqu'à la stimo arena, le LHC a rapidement pris les devants dans cette rencontre. C’est le top scorer suédois Robin Kovacs qui a ouvert le score en jeu de puissance (8e) - premier but de la saison pour les Lions dans cet exercice - à la suite d’une percée solitaire de Daniel Audette. Auparavant, les deux équipes avaient bénéficié de belles chances de marquer. Jason Fuchs a d’ailleurs ajusté le poteau sur un service 5 étoiles de Sekac (4e).

Si la fin de la première période a été plutôt calme pour les deux gardiens, la situation est devenue tout autre lors du second acte. Entre la 20e et la 30e minute, les Aviateurs ont nettement dominé les débats en se créant pléthore d’occasions nettes. Les hommes de John Fust ont pu conserver leur avantage grâce à la maladresse zurichoise à la finition mais aussi et surtout grâce à Ivars Punnenovs qui a multiplié les arrêts décisifs.

Ce temps faible passé sans dégâts a semblé donner de la confiance et un surplus d’énergie aux Vaudois tout en inversant la physionomie de la partie. Car Lausanne est soudainement devenu plus entreprenant, comme le prouvent les occasions obtenues en fin de période. Alors que les Lions semblaient tenir leur victoire, le néo-promu a égalisé par l’intermédiaire de Jonathan Ang (49e). Ensuite, les occasions se sont enchaînées sans qu’aucune formation ne puisse faire la décision dans le temps règlementaire.

Finalement, il a fallu les tirs au but pour départager les deux équipes. Comme à Davos, Lausanne est ressorti gagnant de cet exercice. Au repos vendredi soir, les Lausannois effectueront à nouveau un long déplacement samedi puisqu’ils se rendront au Tessin pour y affronter Lugano.

Bienne dispose de Berne et reste invaincu

Toni Rajala (à gauche) et Harri Säteri. Freshfocus

Le HC Bienne a eu recours à la séance de tirs au but pour prendre le dessus sur son voisin bernois (4-3).

Mené à deux reprises dans ce premier derby bernois de l’exercice, le HC Bienne a pu compter sur le concours de Jesse Zgraggen pour empocher au final deux points bienvenus au terme de la séance de tirs au but. L’arrière du CP Berne relancé des Seelandais empruntés en contribuant bien malgré lui à l’égalisation de la 11e minute et au 2-3 de la 44e.

Contraint de devoir disputer ses deux premières rencontres de la saison avec seulement la moitié du quota de joueurs étrangers autorisés (défaite contre Zoug et à Ambri), Berne s’est présenté à Bienne avec un dispositif renforcé. Avec son défenseur Eric Gélinas, blessé lors du lever de rideau, et Chris DiDomenico (deux matches de suspension à purger), les Ours de la Capitale avaient davantage d’arguments à faire valoir. «DiDo» a d’ailleurs été à l’origine de l’ouverture du score de la 6e minute. Sa passe transversale a trouvé le topscorer Simon Moser, libre de tout marquage, au second poteau.

Mal embarqués, les joueurs d’Antti Törmänen ont pu compter sur l’assistance involontaire de Jesse Zgraggen pour revenir une première fois au score. En manquant sa charge contre la bande, le défenseur du CP Berne en a perdu son casque. Obligé de quitter illico le champ de jeu, le Canado-Suisse a laissé un vide dans son camp de défense dont s’est servi Jesper Olofsson, délaissé de sa garde rapprochée, pour inscrire sa deuxième réussite sous ses nouvelles couleurs (11e).

Il a ensuite fallu patienter au-delà de la demi-heure pour que les émotions renaissent sur la glace. Le jeu de puissance mal maîtrisé des Biennois – longtemps catastrophique même pour les Bernois – a ainsi refroidi les ardeurs avant que Romain Loeffel ne secoue le cocotier de deux réalisations identiques dans leur conception: le Neuchâtelois a profité du dense trafic devant Harri Säteri pour loger la rondelle au fond des filets d’un envoi de la ligne bleue.

Les agents fédéraux avaient alors leur première victoire à portée de bras. C’était sans compter sur Zgraggen - rude soirée pour lui - qui a relancé une fois de plus l’adversaire dans l’ultime période en déviant maladroitement dans sa propre cage un tir quelconque de Guillaume Maillard (2-3, 43e). Et s’il n’a pas grand-chose à se reprocher sur le 3-3 d’Olofsson 120 secondes plus tard, l’ancien arrière de Davos était malgré tout encore au cœur de l’action.

Lors de la séance finale, Damien Brunner et Yannick Rathgeb ont concrétisé leur essai pour le EHCB, offrant un deuxième points à leur escouade.

Fribourg Gottéron gagne son premier match de la saison

Les Fribourgeois ont pu fêter une victoire devant leur public. Freshfocus

Battu après prolongation par Ambri (1-2 ap) pour sa première sortie, puis par Le HC Ajoie (2-4), à Porrentruy, pour son deuxième match, Fribourg Gottéron se devait de réagir pour la venue de Rapperswil, mardi soir à la BCF Arena. La mission n’était pas aisée puisque les Saint-Gallois arrivaient en terre romande avec deux victoires à leur actif, contre Zurich et à Kloten.

Mais tout a très bien débuté pour les hommes de Christian Dubé. Après un premier tiers rondement mené, les Dragons menaient 3-1. Christoph Bertschy (9e) et Mauro Dufner (14e) ont montré la voie en portant la marque à 2-0 et, à la 18e minute, et Julien Sprunger a redonné deux buts d’avance à ses couleurs en répondant à la réussite de Nicklas Jensen inscrite 20 secondes plus tôt (17’40’’).

Dans la deuxième période, David Desharnais a profité d’une des nombreuses pénalités infligées aux Saint-Gallois pour porter la marque à 4-1 à la 33e minute. Et ce malgré le peu de tirs adressés vers la cage de Melvin Nyffeler par les Fribourgeois dans cette période (4).

Dans le dernier tiers-temps, les 8031 spectateurs de la BCF Arena n’ont eu aucun but à se mettre sous la dent, mais ils ont pu communier avec leurs joueurs pour fêter cette première victoire de la saison. Vendredi, pour son quatrième match de National League, Fribourg Gottéron recevra le champion de Suisse en titre, Zoug (19h45).

Ajoie confirme face à Langnau

Ajoie a réalisé ce qu’il n’était jamais parvenu à faire la saison dernière: remporter deux succès d’affilée. Freshfocus

De son côté, Ajoie a confirmé sa victoire obtenue samedi contre Fribourg Gottéron (4-2) en allant l’emporter à Langnau (4-1). Les Jurassiens réalisent ce qu’ils n’étaient jamais parvenus à faire la saison dernière: remporter deux succès d’affilée.