Hockey sur glace: Genève souffre à Lugano mais passe en demies

Le troisième déplacement à la Cornèr Arena aura été le bon pour GE Servette. Les Aigles se sont imposés (2-5) contre Lugano dimanche soir et se qualifient ainsi pour les demi-finales des play-off de National League. Ils ont souffert jusqu’au à la dernière seconde de cet acte VI et bouclent la série sur le score de 4-2.

Le GSHC, comme le souhaitait son entraîneur Jan Cadieux, est parfaitement entré dans ce duel. Après une première occasion de Pouliot (2e), les Grenat ont ouvert le score grâce à Richard (4e). Le top scorer a profité d’un rebond accordé un peu facilement par Koskinen pour pousser le puck au fond. Le gardien finlandais des Bianconeri n’a pas non plus brillé dix minutes plus tard. Il a raté son interception derrière le but sur une passe de Maurer. Cette approximation a permis à Omark de transmettre à Jooris qui a inscrit le 0-2 (14e).