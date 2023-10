Genève: Sperisen privé des congés dont il jouissait jusqu’alors

C’est un paradoxe: en juin, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a considéré qu’Erwin Sperisen n’avait pas bénéficié d’un procès équitable , ouvrant la porte à sa libération, à tout le moins provisoire. Mais aujourd’hui, non seulement l’ancien chef de la police du Guatemala n’est pas libre, mais de plus, ses congés lui ont été supprimés, rapporte la « Tribune de Genève ». Jusqu’alors, l’homme bénéficiait de cinq heures de liberté par semaine pour voir sa famille, et de 52 heures toutes les sept semaines.

Fin septembre, le Tribunal d’application des peines et des mesures (Tapem) lui avait accordé sa libération provisoire, dans l’attente que le Tribunal fédéral, saisi d’une demande de révision de son procès, se prononce sur le fond. Le Ministère public avait fait recours et obtenu l’effet suspensif, le temps que l’affaire soit définitivement tranchée. Pas de libération, donc. Et dorénavant, Erwin Sperisen est également privé de congés: le Service d’application des peines et mesures (Sapem) a pris cette décision en invoquant le risque de fuite du pays.