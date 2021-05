Covid-19 - Genève testera des concerts de musique classique

En juin, la musique lyrique sera à l’honneur. Les autorités sanitaires genevoises ont annoncé vendredi matin la tenue de trois concerts-tests d’ici la première quinzaine du mois de juin. Une représentation sera assurée par l’Orchestre de chambre de Genève. Les deux autres seront le fait de l’Orchestre de la Suisse romande. Ce dernier a indiqué vendredi après-midi qu’il donnera deux concerts les 9 et 10 juin. D’une durée d’une heure sans entracte, ils seront accessibles à 600 spectateurs maximum. Il s’agit de tests grandeur nature auxquels seules les personnes pouvant attester être vaccinées, guéries du Covid ou testées négatives par PCR ou test antigénique seront admises.

Pour le canton, il s’agit de tester la «faisabilité et la praticabilité des systèmes de protection intégrant les conditions sanitaires actuellement en usage et celles liées au schéma vaccinés-guéris-testés». L’Etat souhaite vérifier que ces «mesures sont applicables», prendre de l’expérience et pouvoir «corriger d’éventuels points d’achoppement». Des plans de protection spécifiques seront mis en œuvre. Ces expériences doivent permettre d’avancer sur la voie des assouplissements prévus par le Conseil fédéral.